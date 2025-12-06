La féérie de Noël à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer
Octeville-sur-Mer Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
La commune d’Octeville-sur-Mer a le plaisir de vous informer du retour de La Féerie de Noël, qui se déroulera les week-ends des 6 & 7, 13 & 14, 20 & 21 décembre 2025.
Durant ces trois week-ends festifs, la municipalité propose un programme mêlant ateliers créatifs, spectacles, contes, concerts, balades en calèche, animations sur le marché dominical et présence du Père Noël.
Parmi les temps forts
– Ateliers créatifs décorations nature, maisons en papier kraft, photophores, bougies fleuries, couronnes végétales, ateliers cuisine…
– Spectacles & contes “Noël dans les Tuyaux”, contes d’hiver, théâtre musical “Le Grand Livre de Marie-Paule Nord”, marionnettes “Le Grand Noël de Petit Lutin”…
– Présence du Père Noël chaque dimanche matin sur le marché dominical.
– Concerts en déambulation (saxophone, orchestres, chants de Noël).
– Balades en calèche au départ de la mairie.
– Gourmandises vin chaud, chocolat chaud, crêpes, marrons chauds…
Certaines activités nécessitent une inscription préalable.
Retrouvez le programme complet .
Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 80
