La féérie de Noël à Octeville-sur-Mer

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

La commune d’Octeville-sur-Mer a le plaisir de vous informer du retour de La Féerie de Noël, qui se déroulera les week-ends des 6 & 7, 13 & 14, 20 & 21 décembre 2025.

Durant ces trois week-ends festifs, la municipalité propose un programme mêlant ateliers créatifs, spectacles, contes, concerts, balades en calèche, animations sur le marché dominical et présence du Père Noël.

Parmi les temps forts

– Ateliers créatifs décorations nature, maisons en papier kraft, photophores, bougies fleuries, couronnes végétales, ateliers cuisine…

– Spectacles & contes “Noël dans les Tuyaux”, contes d’hiver, théâtre musical “Le Grand Livre de Marie-Paule Nord”, marionnettes “Le Grand Noël de Petit Lutin”…

– Présence du Père Noël chaque dimanche matin sur le marché dominical.

– Concerts en déambulation (saxophone, orchestres, chants de Noël).

– Balades en calèche au départ de la mairie.

– Gourmandises vin chaud, chocolat chaud, crêpes, marrons chauds…

Certaines activités nécessitent une inscription préalable.

Retrouvez le programme complet .

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 80

English : La féérie de Noël à Octeville-sur-Mer

L’événement La féérie de Noël à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie