LA Féérie de Noël à Souillé Souillé
LA Féérie de Noël à Souillé Souillé samedi 6 décembre 2025.
LA Féérie de Noël à Souillé
Place de l’église Souillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Animations de noël
Défile aux lampions à partir de 18h30.
Séance photos avec le Père Noël. Feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.
animation par la musique de Montbizot. .
Place de l’église Souillé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 64 21
English :
Christmas entertainment
German :
Weihnachtsanimationen
Italiano :
Intrattenimento natalizio
Espanol :
Entretenimiento navideño
L’événement LA Féérie de Noël à Souillé Souillé a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe