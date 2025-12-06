LA Féérie de Noël à Souillé Souillé

LA Féérie de Noël à Souillé

Place de l’église Souillé Sarthe

Début : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Animations de noël

Défile aux lampions à partir de 18h30.

Séance photos avec le Père Noël. Feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place.

animation par la musique de Montbizot. .

Place de l’église Souillé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 64 21

English :

Christmas entertainment

German :

Weihnachtsanimationen

Italiano :

Intrattenimento natalizio

Espanol :

Entretenimiento navideño

