LA Féérie de Noël à Souillé Souillé

Place de l’église Souillé Sarthe

Début : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06

Animations de noël
Défile aux lampions à partir de 18h30.
Séance photos avec le Père Noël. Feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.
animation par la musique de Montbizot.   .

Place de l’église Souillé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 64 21 

English :

Christmas entertainment

German :

Weihnachtsanimationen

Italiano :

Intrattenimento natalizio

Espanol :

Entretenimiento navideño

