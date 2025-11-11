La féerie de Noël au château de Montélimar Rue de Narbonne Montélimar

La féerie de Noël au château de Montélimar

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Pour la première fois au château, place à la magie des contes merveilleux !

Une double exposition exceptionnelle vous attend pour Noël, en compagnie de la légendaire Cendrillon et d’une multitude de figurines Playmobil®.

+33 4 75 91 83 56 leschateaux@ladrome.fr

English :

For the first time at the castle, let’s make way for the magic of fairy tales!

An exceptional double exhibition awaits you this Christmas, in the company of the legendary Cinderella and a host of Playmobil® figurines.

German :

Zum ersten Mal im Schloss: Bühne frei für den Zauber der wunderbaren Märchen!

Eine außergewöhnliche Doppelausstellung erwartet Sie zu Weihnachten, zusammen mit dem legendären Aschenputtel und einer Vielzahl von Playmobil®-Figuren.

Italiano :

Per la prima volta allo Château, fate spazio alla magia delle favole!

Un’eccezionale doppia esposizione vi aspetta questo Natale, in compagnia della leggendaria Cenerentola e di una serie di figurine Playmobil®.

Espanol :

Por primera vez en el Château, ¡deja paso a la magia de los cuentos de hadas!

Una doble exposición excepcional le espera estas Navidades, en compañía de la legendaria Cenicienta y de un montón de figuritas Playmobil®.

