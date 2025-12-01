LA FEERIE DE NOEL Saint-Léon
LA FEERIE DE NOEL Saint-Léon samedi 13 décembre 2025.
LA FEERIE DE NOEL
Saint-Léon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La féerie de Noël, c’est à Saint Léon le samedi 13 décembre !
Une journée magique et festive ouverte à tous !
Au programme
15h Spectacle Un moment plein de surprises pour petits et grands avec la compagnie On s’en tape! (Offert par la municipalité)
16h à 18h Ateliers créatifs, maquillage et sculptures de ballons Laissez libre cours à votre imagination et profitez d’animations enchantées avec Happy le Clown !
Aux alentours de 17h30, la venue du Père Noël
A partir de 18h30 Concert festif Pour clôturer la journée en musique et dans la bonne humeur.
Buvette et restauration rapide proposées toutes la journée.
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités sur www.helloasso.com
Venez partager l’esprit de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive! .
Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie lesptitesmainsfestives@gmail.com
English :
Christmas enchantment at Saint Léon on Saturday, December 13!
L’événement LA FEERIE DE NOEL Saint-Léon a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE