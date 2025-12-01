LA FEERIE DE NOEL

Saint-Léon Haute-Garonne

La féerie de Noël, c’est à Saint Léon le samedi 13 décembre !

Une journée magique et festive ouverte à tous !

Au programme

15h Spectacle Un moment plein de surprises pour petits et grands avec la compagnie On s’en tape! (Offert par la municipalité)

16h à 18h Ateliers créatifs, maquillage et sculptures de ballons Laissez libre cours à votre imagination et profitez d’animations enchantées avec Happy le Clown !

Aux alentours de 17h30, la venue du Père Noël

A partir de 18h30 Concert festif Pour clôturer la journée en musique et dans la bonne humeur.

Buvette et restauration rapide proposées toutes la journée.

Inscriptions obligatoires pour toutes les activités sur www.helloasso.com

Venez partager l’esprit de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive! .

Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie lesptitesmainsfestives@gmail.com

English :

Christmas enchantment at Saint Léon on Saturday, December 13!

