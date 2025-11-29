Les Féeries de Noël en Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines

Les Féeries de Noël en Val d’Argent

centre-ville Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Vivez la féerie de Noël en Val d’Argent avec des concerts, balades contées et illuminations magiques tout le week-end !

Pour sa 4ème édition, les Fééries de Noël s’installent au cœur de Sainte-Marie-aux-Mines, dans une ambiance magique où traditions, lumières et artisanat se rencontrent.

Organisé cette année par l’Office de Tourisme du Val d’Argent, cet événement incontournable promet deux jours d’émerveillement pour petits et grands.

Dates et horaires

• Samedi 29 novembre 14h à 21h

• Dimanche 30 novembre 10h à 18h

Marché artisanal plus de 30 exposants et artisans locaux présenteront leurs créations originales et leurs gourmandises de saison. L’occasion idéale de dénicher des cadeaux uniques et de partager un moment convivial au cœur de la féérie de Noël.

Animations tout au long du week-end

L’Aventure des Mines

Fééries à la mine Gabe Gottes Le chant de la terre

Durée 1h + 30 min d’équipement

Tarifs 15 €/adulte, 10 €/enfant (5-15 ans)

Réservations L’Aventure des Mines 03 89 58 62 11 contact@asepam.org

Stand en ville Les métiers de la mine

Jeu interactif À travers le regard de Heinrich Gross

Démonstration de forge

Horaires Samedi 14h-21h Dimanche 10h-18h

Vente des Missions Salle polyvalente

• Samedi 14h 18h

• Dimanche 11h 18h

Vente de couronnes de l’Avent et pâtisseries

Autres animations à découvrir

• Balades à cheval avec Les Chevauchées du Petit Rombach (10 min, 5 €)

• Balade aux flambeaux avec le Pays d’art et d’histoire

• Maquillage enfants avec Le Comptoir de Margaux

• Photos avec le Père Noël

• Saynètes de Noël façon cabaret avec Les Improcibles

• Atelier crochet avec Sylvie Riotte (gratuit)

• Jeux en bois avec Rigol Jeux (gratuit)

• Rencontre-lecture avec la Médiathèque, samedi 29 novembre de 11h à 16h au Bar L’Enivrée

• Concours de décoration de sapins des écoles du Val d’Argent Votez pour votre sapin préféré !

Les Fééries de Noël en Val d’Argent, c’est un week-end d’émotions, de découvertes et de traditions à partager en famille ou entre amis, au cœur d’une vallée qui brille de mille lumières. .

centre-ville Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

English :

Experience the magic of Christmas in the Val d?Argent with concerts, storytelling walks and magical illuminations all weekend long!

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber im Val d’Argent mit Konzerten, Märchenwanderungen und zauberhaften Beleuchtungen das ganze Wochenende über!

Italiano :

Vivete la magia del Natale in Val d’Argent con concerti, passeggiate narrative e magiche luminarie per tutto il weekend!

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Val d’Argent con conciertos, paseos de cuentacuentos y mágicas iluminaciones durante todo el fin de semana

L’événement Les Féeries de Noël en Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Val d’Argent