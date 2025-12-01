La féerie des boules de noël Erstein

La féerie des boules de noël Erstein lundi 1 décembre 2025.

La féerie des boules de noël

16 rue du Gal de Gaulle Erstein Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-01 10:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-01

Des centaines de boules de Noël imaginée et créée par les élèves des écoles primaires, dans le cadre des interventions en temps scolaire de l’école municipales d’arts plastiques sont à admirer. Une belle occasion de plonger dans la magie des fêtes !

16 rue du Gal de Gaulle Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 07 08 emap@ville-erstein.fr

English :

Hundreds of Christmas baubles designed and created by elementary school pupils, as part of the school-time activities organized by the municipal art school, are on display for you to admire. A wonderful opportunity to immerse yourself in the magic of the festive season!

German :

Hunderte von Weihnachtskugeln, die von Grundschülern im Rahmen des Schulunterrichts der städtischen Kunstschule entworfen und gestaltet wurden, sind zu bewundern. Eine gute Gelegenheit, um in den Zauber der Festtage einzutauchen!

Italiano :

Si possono ammirare centinaia di baubles natalizi disegnati e creati dagli alunni della scuola primaria nell’ambito delle attività scolastiche organizzate dalla scuola d’arte comunale. È un’ottima occasione per immergersi nella magia delle feste!

Espanol :

Se pueden admirar cientos de adornos navideños diseñados y creados por alumnos de primaria en el marco de las actividades escolares organizadas por la escuela municipal de arte. Es una gran oportunidad para sumergirse en la magia de las fiestas

