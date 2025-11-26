La Féerie des Eaux et le film Zootopie 2 Le Grand Rex Paris paris

La Féerie des Eaux et le film Zootopie 2 Le Grand Rex Paris paris mercredi 26 novembre 2025.

Durée du film avec la Féérie des Eaux : environ 2h15

Spectacle la Féerie des Eaux

Spectacle en réel sur la scène du Grand Rex avec 2500 jets d’eau à plus de 15 mètres de hauteur, 500 effets spéciaux, 26 projecteurs multicolores… Un bal de jets d’eau en harmonie avec de la musique, des jeux de lumières et des effets spéciaux. Dans la Grande salle du Rex, redécoré pour Noël.

Film Zootopie 2

Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d’un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sans dessus dessous. Pour résoudre l’affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l’épreuve leur relation personnelle et professionnelle comme jamais auparavant.

Film de Jared Bush.

Et pour ceux qui veulent prolonger la magie du cinéma, la visite de Rex Studios vous plonge dans le monde secret et captivant du 7ème Art avec la création d’un film à travers une série de décors: cabine de projection, bureau du directeur, plateau de tournage…

Du 26 novembre 2025 au 4 janvier 2026, le spectacle de Noël « La Féerie des Eaux », suivi de la projection du film Zootopie 2, au Grand Rex, à Paris. Dès 3 ans.

Du mercredi 26 novembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant

Séances à 10h30, 13h15, 16h et 18h45

Tarifs 14 à 18€

UGC Solo, Blue et Illimité, OSC, CinéChèque et Carte Rex acceptés avec une majoration de 5€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Le Grand Rex Paris 1 boulevard poissonnière 75002 paris

https://www.legrandrex.com/cinema/4934?filter=enfants#seances