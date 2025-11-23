La Féérie des tracteurs de passage à Guerlesquinb

Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Cette manifestation a vu le jour en 2022 grâce aux agriculteurs du secteur et de l’Amicale Laïque de Lohuec

Calanhel.

La Féérie des tracteurs revient le vendredi 19 décembre et franchira les frontières puisqu’elle partira de Callac, traversera Plusquellec, Plourac’h, Bolazec, Guerlesquin, Plougras, pour arriver à Lohuec.

Les horaires de passage des tracteurs décorés aux couleurs de Noël restent à préciser.

Pour en savoir plus, vous pourrez suivre la Féérie des tracteurs sur leur page Facebook. .

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 70 43 53 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Féérie des tracteurs de passage à Guerlesquinb Guerlesquin a été mis à jour le 2025-11-19 par OT BAIE DE MORLAIX