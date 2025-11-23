La Féérie des tracteurs de passage à Guerlesquinb Guerlesquin
Guerlesquin Finistère
Cette manifestation a vu le jour en 2022 grâce aux agriculteurs du secteur et de l’Amicale Laïque de Lohuec
Calanhel.
La Féérie des tracteurs revient le vendredi 19 décembre et franchira les frontières puisqu’elle partira de Callac, traversera Plusquellec, Plourac’h, Bolazec, Guerlesquin, Plougras, pour arriver à Lohuec.
Les horaires de passage des tracteurs décorés aux couleurs de Noël restent à préciser.
Pour en savoir plus, vous pourrez suivre la Féérie des tracteurs sur leur page Facebook. .
Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 70 43 53 41
