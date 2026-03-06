La Fêlée Gourmande de Bolbec Bolbec

La Fêlée Gourmande de Bolbec

La Fêlée gourmande sera de retour le vendredi 5 juin 2026 !

On espère que vos baskets sont prêtes

– 500 dossards seulement pour le trail urbain 10 km

– 700 places pour la marche 5 km

Autrement dit, si vous hésitez… quelqu’un d’autre prendra votre dossard.

Au programme

– Food trucks et buvette pour recharger les batteries après la balade, dont le repas et la boisson sont compris dans l’inscription & un gobelet consigné.

– Concert à l’arrivée pour montrer ton meilleur déhanché

– Et une bonne dose de folie collective !

Clôture des inscriptions le vendredi 5 juin à 12h00 .

Place Charles de Gaulle Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 42 communication@bolbec.fr

