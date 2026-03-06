La Fêlée Gourmande de Bolbec Bolbec
La Fêlée Gourmande de Bolbec Bolbec vendredi 5 juin 2026.
La Fêlée Gourmande de Bolbec
Place Charles de Gaulle Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La Fêlée gourmande sera de retour le vendredi 5 juin 2026 !
On espère que vos baskets sont prêtes
– 500 dossards seulement pour le trail urbain 10 km
– 700 places pour la marche 5 km
Autrement dit, si vous hésitez… quelqu’un d’autre prendra votre dossard.
Au programme
– Food trucks et buvette pour recharger les batteries après la balade, dont le repas et la boisson sont compris dans l’inscription & un gobelet consigné.
– Concert à l’arrivée pour montrer ton meilleur déhanché
– Et une bonne dose de folie collective !
Clôture des inscriptions le vendredi 5 juin à 12h00 .
Place Charles de Gaulle Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 42 communication@bolbec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fêlée Gourmande de Bolbec
L’événement La Fêlée Gourmande de Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme