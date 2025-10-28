La féminiconférence de Piano and Co Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

La féminiconférence de Piano and Co Archives départementales Marseille 3e Arrondissement mardi 28 octobre 2025.

La féminiconférence de Piano and Co

Mardi 28 octobre 2025 de 19h à 20h. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 19:00:00

fin : 2025-10-28 20:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Quelle place pour les femmes en musique ?

Conférence musicale interactive







Au cours de la saison 2022/2023, seulement 6,4 % des œuvres de musique classique jouées en France sont signées par des femmes. Vous avez dit parité ? Évoquant son expérience en tant qu’artiste responsable d’une structure culturelle, la fondatrice de PIANO AND CO, Nathalie Négro, raconte la place des femmes en musique et le peu d’écho donné au matrimoine des compositrices. Des vidéos, photographies, anecdotes historiques et morceaux interprétés en direct par la violoncelliste Marine Rodallec viennent illustrer son propos.







Durée 1h Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles par email ou téléphone. .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

What role do women play in music?

German :

Welchen Platz haben Frauen in der Musik?

Italiano :

Che ruolo hanno le donne nella musica?

Espanol :

¿Qué papel desempeñan las mujeres en la música?

L’événement La féminiconférence de Piano and Co Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille