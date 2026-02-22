La femme à l’honneur Le P’tit Monde de Zabelle Carnac
La femme à l’honneur
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-27
2026-03-02
Romans, albums, BD, puzzles mettront en avant les femmes et leurs multiples talents .
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
