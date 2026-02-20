La femme à l’honneur Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

La femme à l’honneur

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

À 15h Animation-jeux sur le thème des femmes illustres avec les Editions Kimane et la collection Petite & Grande

Sur Inscription. Tarif 4€ remboursés si achat le jour même .

