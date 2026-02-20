La femme à l’honneur Le P’tit Monde de Zabelle Carnac
La femme à l’honneur
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
À 15h Animation-jeux sur le thème des femmes illustres avec les Editions Kimane et la collection Petite & Grande
Sur Inscription. Tarif 4€ remboursés si achat le jour même .
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
