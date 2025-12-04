LA FEMME CENT TÊTES Pézenas
LA FEMME CENT TÊTES
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Composée de chansons originales cousues sur une trame narrative à la façon Mélody Nelson, cette ballade explore tout en légèreté les méandres du brouillard mental et de l’identité.
La Femme Cent Têtes
Gabrielle Compan
Récital surréaliste piano-voix
Associée à la plume élégante de Jérôme Attal, Grabrielle Compan propose une tragi comédie musicale fantasque et nous embarque dans une aventure folle…. et on la suit !
Tour à tour dragonne, chasseuse, chanteuse, diseuse…elle est multiple et mystérieuse.
Elle est cent têtes mais toujours avec.
Ecriture et composition, chant et jeu
Gabrielle Compan
Coécriture
Jérôme Attal
Durée 1h
Tarifs 15, 10, 7 et 5 euros
Tout public dès 12 ans
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
