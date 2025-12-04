LA FEMME CENT TÊTES Pézenas

LA FEMME CENT TÊTES

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Composée de chansons originales cousues sur une trame narrative à la façon Mélody Nelson, cette ballade explore tout en légèreté les méandres du brouillard mental et de l’identité.

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2025

20H THÉÂTRE DE PÉZENAS

La Femme Cent Têtes

Gabrielle Compan

Récital surréaliste piano-voix

Associée à la plume élégante de Jérôme Attal, Grabrielle Compan propose une tragi comédie musicale fantasque et nous embarque dans une aventure folle…. et on la suit !

Tour à tour dragonne, chasseuse, chanteuse, diseuse…elle est multiple et mystérieuse.

Elle est cent têtes mais toujours avec.

Ecriture et composition, chant et jeu

Gabrielle Compan

Coécriture

Jérôme Attal

Durée 1h

Tarifs 15, 10, 7 et 5 euros

Tout public dès 12 ans

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

English :

