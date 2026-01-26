La Femme de Ménage Flogny-la-Chapelle

La Femme de Ménage Flogny-la-Chapelle mardi 3 février 2026.

La Femme de Ménage

Place Eugène Beugnon Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03

Date(s) :
2026-02-03

Projection du film La femme de ménage .   .

Place Eugène Beugnon Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 42 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Femme de Ménage Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois