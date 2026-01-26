La Femme de Ménage Flogny-la-Chapelle
La Femme de Ménage Flogny-la-Chapelle mardi 3 février 2026.
La Femme de Ménage
Place Eugène Beugnon Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Projection du film La femme de ménage . .
Place Eugène Beugnon Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 42 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Femme de Ménage Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois