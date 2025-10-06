La Femme du Boulanger Le Rok Panazol

La Femme du Boulanger

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

On connaît tous le chef d’œuvre de Marcel Pagnol. Cette adaptation de J. C. Baudracco est l’occasion de redécouvrir ce texte magnifique. Cette troupe a joué avec l’inégalable Michel Galabru, et loin de singer ses illustres prédécesseurs, elle épouse littéralement l’image que l’inconscient s’est forgé des personnages. .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91

