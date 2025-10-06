La Femme du Boulanger Le Rok Panazol
La Femme du Boulanger Le Rok Panazol dimanche 29 mars 2026.
La Femme du Boulanger
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
On connaît tous le chef d’œuvre de Marcel Pagnol. Cette adaptation de J. C. Baudracco est l’occasion de redécouvrir ce texte magnifique. Cette troupe a joué avec l’inégalable Michel Galabru, et loin de singer ses illustres prédécesseurs, elle épouse littéralement l’image que l’inconscient s’est forgé des personnages. .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
