LA femme la plus riche du monde Château-Salins

LA femme la plus riche du monde

2 rue poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-06 2026-02-08 2026-02-10

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.Tout public

2 rue poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

English :

The richest woman in the world: her beauty, her intelligence, her power. A photographer: his ambition, his insolence, his madness. The love at first sight that sweeps them off their feet. A suspicious heiress who fights to be loved. A watchful butler who knows more than he lets on. Family secrets. Astronomical donations. A war where no holds are barred.

