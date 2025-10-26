La Femme La Plus Riche Du Monde Loft Cinémas Châtellerault

La Femme La Plus Riche Du Monde Loft Cinémas Châtellerault dimanche 26 octobre 2025.

La Femme La Plus Riche Du Monde

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. Une histoire trop connue pour qu’on ne la raconte pas autrement. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

