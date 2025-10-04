LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Samedi 4 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:30:00

Date(s) :
2025-10-04

LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE
Avant première


De Thierry KLIFA
Avec Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

THE RICHEST WOMAN IN THE WORLD
Preview


By Thierry KLIFA
With Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE

German :

DIE REICHSTE FRAU DER WELT
Vorpremiere


Von Thierry KLIFA
Mit Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE

Italiano :

LA DONNA PIÙ RICCA DEL MONDO
Anteprima


Di Thierry KLIFA
Con Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE

Espanol :

LA MUJER MÁS RICA DEL MUNDO
Vista previa


Por Thierry KLIFA
Protagonistas Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE

