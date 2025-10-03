LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-03 12:00:00
2025-10-03
LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE
Avant première
De Thierry KLIFA
Avec Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
THE RICHEST WOMAN IN THE WORLD
Preview
By Thierry KLIFA
With Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE
German :
DIE REICHSTE FRAU DER WELT
Vorpremiere
Von Thierry KLIFA
Mit Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE
Italiano :
LA DONNA PIÙ RICCA DEL MONDO
Anteprima
Di Thierry KLIFA
Con Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE
Espanol :
LA MUJER MÁS RICA DEL MUNDO
Vista previa
Por Thierry KLIFA
Protagonistas Isabelle HUPPERT, Laurent LAFITTE, Marina FOÏS, Raphaël PERSONNAZ, André MARCON, Mathieu DEMY, Joseph OLIVIENNES, Micha LESCOT, Paul BEAUREPAIRE
