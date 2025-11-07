La femme qui tombe Le grenier à sel Avallon
La femme qui tombe
Le grenier à sel Avallon
2025-11-07
Comment transfigurer, dépasser un événement dont la gravité a provoqué notre
dénuement ? Comment se relever ? La femme qui tombe, ce sera un spectacle interdisciplinaire qui illustrera poétiquement ces interrogations, et tâchera d’y répondre, en dressant le portrait d’une femme qui transforme ses fragilités en force.
Comme un hymne à l’élan vital qui permet, quelle que soit l’ampleur de son déséquilibre
et la gravité de sa chute, de finalement retrouver sa verticalité, et rebondir.
De et avec Guity Doroudi
Regard extérieur (chorégraphie) Paola Piccolo
Regard extérieur (jeu clownesque) Magali Basso
Hélène Cinque
Musique originale Fabien Rosset
Photographies Anne Girard-Le Bot
Administration de production Mila Cardon
Production Cie Les Yeux Persans
Avec le soutien de la Ville d’Avallon
et du Conseil départemental
Résidences Ville d’Avallon
et La Maison Jacques Copeau .
Le grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr
