La femme qui tombe Le grenier à sel Avallon

La femme qui tombe

Le grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon Yonne

Début : 2025-11-07 19:30:00

2025-11-07

Comment transfigurer, dépasser un événement dont la gravité a provoqué notre

dénuement ? Comment se relever ? La femme qui tombe, ce sera un spectacle interdisciplinaire qui illustrera poétiquement ces interrogations, et tâchera d’y répondre, en dressant le portrait d’une femme qui transforme ses fragilités en force.

Comme un hymne à l’élan vital qui permet, quelle que soit l’ampleur de son déséquilibre

et la gravité de sa chute, de finalement retrouver sa verticalité, et rebondir.

De et avec Guity Doroudi

Regard extérieur (chorégraphie) Paola Piccolo

Regard extérieur (jeu clownesque) Magali Basso

Hélène Cinque

Musique originale Fabien Rosset

Photographies Anne Girard-Le Bot

Administration de production Mila Cardon

Production Cie Les Yeux Persans

Avec le soutien de la Ville d’Avallon

et du Conseil départemental

Résidences Ville d’Avallon

et La Maison Jacques Copeau .

Le grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

