La Femme qui tombe (sortie de résidence) Grenier à Sel Avallon

La Femme qui tombe (sortie de résidence) Vendredi 7 novembre, 14h30, 19h30 Grenier à Sel Yonne

Entrée libre

Comment transfigurer, dépasser un événement dont la gravité a provoqué notre dénuement ?

Comment se relever ? La Femme qui tombe, sera un spectacle solo interdisciplinaire qui illustrera poétiquement ces interrogations, et tâchera d’y répondre, en dressant le portrait d’une femme qui transforme ses fragilités en force. Comme un hymne à l’élan vital qui permet, quelle que soit l’ampleur de son déséquilibre et la gravité de sa chute, de finalement retrouver sa verticalité, et rebondir.

Clown, danse, musique, vidéo, sont les arts convoqués par Guity Doroudi pour explorer, au-delà de sa propre histoire, le féminin, l’humain, dans sa fragilité et sa puissance. En exposant le dénuement du corps, Guity Doroudi souhaite raconter celui des âmes face à la violence du monde en général, et du deuil en particulier. Violence extérieure et intérieure, qui engourdit les sens, paralyse, brise les jambes.

Inventer un dialogue entre les arts permet de se rétablir au sens propre, sur scène, réveiller ses sens, reprendre possession de son corps, sa voix, son être tout entier. S’accomplir, malgré, et avec, ses imperfections, ses failles, son humanité blessée, avec tendresse et autodérision.

De et avec : Guity Doroudi

Regard extérieur (chorégraphie) : Paola Piccolo

Regard extérieur (jeu clownesque) : Magali Basso & Hélène Cinque

Musique originale : Fabien Rosset

Photographies : Anne Girard-Le Bot

Administration de production : Mila Cardon

Production : Cie Les Yeux Persans

Avec le soutien de la Ville d’Avallon et du Conseil départemental

Résidences : Ville d’Avallon et La Maison Jacques Copeau

Grenier à Sel 8 bis rue bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 65 48 74 »}, {« type »: « email », « value »: « lesyeuxpersans@gmail.com »}]

Les Yeux Persans / Guity Doroudi danse théâtre