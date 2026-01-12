La femme sujet artistique VS scientifique Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

La femme sujet artistique VS scientifique

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un dialogue entre une sélection de dessins et d’ouvrages issus des collections graphiques du Musée Despiau-Wlérick et du fonds patrimonial de la Médiathèque.

Sur inscription .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La femme sujet artistique VS scientifique

L’événement La femme sujet artistique VS scientifique Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan