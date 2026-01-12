La femme sujet artistique VS scientifique Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
La femme sujet artistique VS scientifique Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan samedi 28 février 2026.
La femme sujet artistique VS scientifique
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Un dialogue entre une sélection de dessins et d’ouvrages issus des collections graphiques du Musée Despiau-Wlérick et du fonds patrimonial de la Médiathèque.
Sur inscription .
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
