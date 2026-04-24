La Féodale rando Vignory
La Féodale rando Vignory dimanche 17 mai 2026.
Vignory
La Féodale rando
Château de Vignory Vignory Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Rendez-vous pour la nouvelle édition de la Féodale, randonnée pédestre et cycliste à travers des paysages préservés, alliant sport et patrimoine !
Départ à partir du Château Vtt et gravel à 8h et pédestre à 9h.
Organisée par l’association Histoire et Patrimoine.
Sur inscription. .
Château de Vignory Vignory 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 00 84 47
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English :
L’événement La Féodale rando Vignory a été mis à jour le 2026-04-24 par Antenne de Chaumont