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La Féodale rando Vignory

La Féodale rando Vignory

La Féodale rando Vignory dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Château de Vignory

Ville : 52320 Vignory

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Vignory

La Féodale rando

Château de Vignory Vignory Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Tout public
Rendez-vous pour la nouvelle édition de la Féodale, randonnée pédestre et cycliste à travers des paysages préservés, alliant sport et patrimoine !

Départ à partir du Château Vtt et gravel à 8h et pédestre à 9h.
Organisée par l’association Histoire et Patrimoine.

Sur inscription.   .

Château de Vignory Vignory 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 00 84 47 

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English :

L’événement La Féodale rando Vignory a été mis à jour le 2026-04-24 par Antenne de Chaumont

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