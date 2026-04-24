Vignory

La Féodale rando

Château de Vignory Vignory Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Rendez-vous pour la nouvelle édition de la Féodale, randonnée pédestre et cycliste à travers des paysages préservés, alliant sport et patrimoine !

Départ à partir du Château Vtt et gravel à 8h et pédestre à 9h.

Organisée par l’association Histoire et Patrimoine.

Sur inscription. .

Château de Vignory Vignory 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 00 84 47

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English :

L’événement La Féodale rando Vignory a été mis à jour le 2026-04-24 par Antenne de Chaumont