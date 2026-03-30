La Feria à Pitalito Feria de Pâques Pitalito Arles

La Feria à Pitalito Feria de Pâques

Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026. Pitalito 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

Venez nous retrouver autour de tapas, de musique et de paella au Pitalito.

DJ set DR Bisous tous les soirs à partir de vendredi. Terrasse ensoleillée et paella. Menu spécial feria. Pichets de sangria et micheladas. .

Pitalito 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 37 13 23 lyllieykevin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for tapas, music and paella at Pitalito.

L’événement La Feria à Pitalito Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles