La Feria à Pitalito Feria de Pâques Pitalito Arles

La Feria à Pitalito Feria de Pâques Pitalito Arles vendredi 3 avril 2026.

La Feria à Pitalito Feria de Pâques

Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026. Pitalito 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-03

Venez nous retrouver autour de tapas, de musique et de paella au Pitalito.
DJ set DR Bisous tous les soirs à partir de vendredi. Terrasse ensoleillée et paella. Menu spécial feria. Pichets de sangria et micheladas.   .

Pitalito 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 37 13 23  lyllieykevin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for tapas, music and paella at Pitalito.

L’événement La Feria à Pitalito Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles

À voir aussi à ARLES (Bouches-du-Rhône)