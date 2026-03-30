La Feria à Pitalito Feria de Pâques Pitalito Arles
La Feria à Pitalito Feria de Pâques Pitalito Arles vendredi 3 avril 2026.
La Feria à Pitalito Feria de Pâques
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026. Pitalito 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
Venez nous retrouver autour de tapas, de musique et de paella au Pitalito.
DJ set DR Bisous tous les soirs à partir de vendredi. Terrasse ensoleillée et paella. Menu spécial feria. Pichets de sangria et micheladas. .
Pitalito 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 37 13 23 lyllieykevin@gmail.com
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English :
Join us for tapas, music and paella at Pitalito.
L’événement La Feria à Pitalito Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles
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