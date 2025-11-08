LA FÉRIA D’AUTOMNE

Abeilhan Hérault

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le Club Taurin Abeilhanais organise la Féria d’automne.

De 10h à 12h Balade en Mobylette dans notre village

Restauration et buvette midi et soir Salle Omnisports, cuisse de bœuf à la broche sur réservation

De 14h à 17h Les Abeilhympiades (Comme les olympiades mais à Abeilhan) pour les petits et grands, équipe de 5 personnes maximum. 1€/personne

20h à 1h Soirée dansante avec DJ INSOMNIA 34.

La Féria d’Automne qui réchauffe l’automne, fiestas, jeux rires et mobylettes.

Balade en mobylette de 10h à 12h dans notre village.

Repas midi à la salle d’omnisport Abeilhan Tenders frites/saucisse Frites/pain saucisse.

Les Abeilhympiades de 14h à 17h. Comme des olympiades mais à Abeilhan (pour les petits et les grands). Équipe de 5 personnes maximum. Tarif 1€ par personne

Repas soir à la salle d’Omnisport Abeilhan Tenders frites/saucisse Frites/pain saucisse.

Cuisse de bœuf à la broche (sur réservation)

DJ INSOMNIA 34 de 21h00 à 1h00, pour enflammer le dancefloor. .

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 7 87 23 27 32

English :

The Club Taurin Abeilhanais organizes the Autumn Féria.

10am to 12pm: Moped ride through our village

Catering and refreshments for lunch and dinner Salle Omnisports, spit-roasted beef leg on reservation

2pm to 5pm: The Abeilhympiades (like the Olympiades, but in Abeilhan) for young and old, teams of 5 people maximum. 1/person

8pm to 1am: Dance party with DJ INSOMNIA 34.

German :

Der Club Taurin Abeilhanais organisiert die Féria d’automne.

Von 10 bis 12 Uhr: Fahrt mit dem Moped durch unser Dorf

Restauration und Getränkeausschank mittags und abends Salle Omnisports, Ochsenkeule am Spieß auf Reservierung

Von 14h bis 17h: Les Abeilhympiades (Wie die Olympiade, aber in Abeilhan) für Groß und Klein, Team von maximal 5 Personen. 1?/Person

20h bis 1h: Tanzabend mit DJ INSOMNIA 34.

Italiano :

Il Club Taurin Abeilhanais organizza la Féria d’autunno.

Dalle 10.00 alle 12.00: giro in Mobylette attraverso il nostro villaggio

Ristorazione e bar per il pranzo e la cena Salle Omnisports, coscia di manzo allo spiedo su prenotazione

Dalle 14.00 alle 17.00: le Abeilhympiades (come le Olimpiadi, ma ad Abeilhan) per giovani e meno giovani, squadre di massimo 5 persone. 1 a persona

dalle 20.00 all’1.00: festa da ballo con DJ INSOMNIA 34.

Espanol :

El Club Taurin Abeilhanais organiza la Féria de Otoño.

De 10:00 a 12:00: paseo en mobylette por nuestro pueblo

Catering y bar para el almuerzo y la cena Sala Omnisports, pierna de ternera asada previa reserva

De 14:00 a 17:00: Las Abeilhympiades (como las Olimpiadas pero en Abeilhan) para jóvenes y mayores, equipos de 5 personas como máximo. 1 por persona

de 20:00 h a 01:00 h: Fiesta de baile con DJ INSOMNIA 34.

