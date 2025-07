La Féria de la Jeunesse Aureilloise Aureille

Venez faire la fête à Aureille, du vendredi 25 au dimanche 27 juillet, pour la Féria de la Jeunesse Aureilloise !

L’association La Jeunesse Aureilloise vous invite à la 1ère édition de sa Féria !



Au programme



* Vendredi 25 juillet

20h Bar Soler soupe au pistou (sur réservation par téléphone) et ambiance musicale avec concert



* Samedi 26 juillet

11h Abrivado avec la manade Grimaud

12h Bar Soler apéro animé par DJ Ness

19h Bandido avec la manade Grimaud

21h Arènes intervillage, Aureille VS Eygalières 3ème édition

23h Arènes bodéga animée par Belag



* Dimanche 27 juillet

9h Bar Soler concours de contrée (souvenir Max Garcia), tirage au sort 8h30

11h Abrivado avec la manade Gillet

12h Bar Soler apéro déguisé, animé par Borghi .

Centre-ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 41 43 93

English :

Come and celebrate in Aureille, from Friday 25 to Sunday 27 July, for the Féria de la Jeunesse Aureilloise!

German :

Feiern Sie von Freitag, dem 25. bis Sonntag, dem 27. Juli in Aureille bei der Féria de la Jeunesse Aureilloise!

Italiano :

Venite a festeggiare ad Aureille, da venerdì 25 a domenica 27 luglio, per la Féria de la Jeunesse Aureilloise!

Espanol :

¡Venga a celebrar en Aureille, del viernes 25 al domingo 27 de julio, la Féria de la Jeunesse Aureilloise!

