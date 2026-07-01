Informations pratiques

Aureille

La Féria de la Jeunesse Aureilloise

Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet 2026 le jeudi de 20h à 23h. Le vendredi de 13h à 23h. Le samedi de 11h30 à 0h. Le dimanche de 9h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Venez faire la fête à Aureille avec la Féria de la Jeunesse Aureilloise !Familles

L’association La Jeunesse Aureilloise vous invite à la 2e édition de sa Féria !



Au programme



* Jeudi 23 juillet

20h Stade municipal soirée d’ouverture, animé par Antho SPG et Luca Mencci



* Vendredi 24 juillet

13h à 17h Stade jeux pour les enfants

19h Bar Soler soupe au pistou avec ambiance musicale



* Samedi 25 juillet

11h30 Avenue Frédéric Mistral abrivado par la Manade Gillet

12h Bar Soler apéro animé par Borghi et Belag

18h Avenue Frédéric Mistral bandido par la Manade Gillet

21h Arènes intervillage avec l’Amicale du SCS

23h Arènes bodéga



* Dimanche 26 juillet

9h Bar Soler Concours de contrée (souvenir Max Garcia)

12h Bar Soler apéro déguisé animé par Greg Herma et Capi .

Centre-ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 41 43 93

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English :

Come and join the celebrations in Aureille at the Aureille Youth Festival!

L’événement La Féria de la Jeunesse Aureilloise Aureille a été mis à jour le 2026-07-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles