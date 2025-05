La Feria de l’Art – Chemin De Tivoli Istres, 2 juin 2025 07:00, Istres.

Bouches-du-Rhône

La Feria de l'Art Du 02/06 au 30/06/2025, tous les jours. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-02

Un parcours artistique reliant les arènes du Palio au centre ville par un fil d’art réunissant divers lieux culturels et des commerces de la ville afin d’accueillir une ou plusieurs œuvres d’artistes locaux et régionaux.

Un rassemblement des artistes locaux autour de l’art taurin tradition du paysage et animalier camarguais, costumes traditionnels, flamenco et toros dans un parcours artistique urbain à visiter.



Programme

DU 2 AU 30 JUIN HÔTEL DU CASTELLAN

Lynn > peinture / Animalier taurin Remo Ottaviani > sculpture / animalier taurin.



DU 2 AU 30 JUIN BOUTIQUES D’ISTRES

Les artistes locaux exposent Nicolas Braghini (peinture), Loic Bonnamy (peinture) , Flo Elsega (art numérique collages) Jacqueline Gabin (peinture), Laurent Geray (photographie), Claude Hassler (art graphique), LiLi (peinture), Christel Mouraret (peinture) Pascal Paczesny (photographie) , Sylvie Peiffer (peinture) et à titre posthume Patrick Bonneau (peinture) et Robert Taurines (peinture).



DU 3 AU 15 JUIN OFFICE DE TOURISME

Vitrine Feria de l’art Sylvie Peiffer > peintures Danseuses Flamenco . Gem Lopez > sculptures Animalier taurin (hommage posthume). Sylvie Muller > animalier taurin (exposition permanente).



DU 4 JUIN AU 2 JUILLET CHAPELLE SAINT-SULPICE

Lancement de la Feria de l’art Exposition photographique de Michel Volle. Vernissage mercredi 4 juin à 18h30. L’artiste sera présent le 13 et 14 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h , la chapelle sera fermée le 15 juin.



LE 13, 14 ET 15 JUIN VILLAGE FERIA, AU PAVILLON MUNICIPAL DES ARTS VISUELS

Exposition/vente autour des arts taurins, avec les peintures de Sylvie Peiffer et de Nicolas Braghini, les sculptures de Remo Ottaviani, et les photographies de Pascal Paczesny. Horaires vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 21h.



À visiter en permanence au parc Sainte-Catherine Art’zoo Richard Campana > sculpture toro (MP2013) .

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 41 44 61

English :

An artistic itinerary linking the « Palio » arenas to the city center via an « art thread » bringing together various cultural venues and businesses in the city to host one or more works by local and regional artists.

German :

Ein Kunstweg, der die Arena des Palio mit dem Stadtzentrum durch einen « Kunstfaden » verbindet, der verschiedene kulturelle Orte und Geschäfte der Stadt zusammenbringt, um ein oder mehrere Werke von lokalen und regionalen Künstlern zu beherbergen.

Italiano :

Un percorso artistico che collega le arene del Palio al centro della città attraverso un « filo d’arte » che riunisce diversi luoghi culturali ed esercizi commerciali della città per ospitare una o più opere di artisti locali e regionali.

Espanol :

Un recorrido artístico que une las arenas del « Palio » con el centro de la ciudad a través de un « hilo artístico » que reúne diversos espacios culturales y comercios de la ciudad para acoger una o varias obras de artistas locales y regionales.

