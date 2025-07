La Féria de Montmiral Le Village Montmiral

La Féria de Montmiral Le Village Montmiral samedi 26 juillet 2025.

La Féria de Montmiral

Le Village Centre du village Montmiral Drôme

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

Cette année c’est la Feria à Montmiral !!

Le comité des fêtes vous propose de nombreuses animations pour un week-end haut en couleur spécial « Féria » !

Le Village Centre du village Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 37 72 57 comitedesfetesmontmiral@gmail.com

English :

This year it’s the Feria in Montmiral!

The Festivities Committee is offering a wide range of events for a colourful « Feria » weekend!

German :

Dieses Jahr ist Feria in Montmiral!!!

Das Festkomitee bietet Ihnen zahlreiche Animationen für ein farbenfrohes Wochenende speziell für die « Feria »!

Italiano :

Quest’anno è la Feria di Montmiral!

Il Comitato dei festeggiamenti sta organizzando una serie di eventi per un colorato fine settimana di divertimento alla Feria!

Espanol :

Este año es la Feria de Montmiral

La Comisión de Fiestas organiza un fin de semana lleno de color y diversión

