La feria de Pâques à la cave des saveurs Rue Des Suisses Arles

La feria de Pâques à la cave des saveurs

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. Rue Des Suisses La Cave des Saveurs Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Elle est là la Feria ! La tant attendue Feria de Pâques !

La feria fait son retour dans les arènes, les rues, les bars, les restaurants et les bodegas.



Ambiance garantie avec des vins gourmands, des tapas savoureux et des fanfares entraînantes pour des soirées inoubliables !



Cette Feria sera une nouvelle fois l’occasion de ressusciter la ville après l’hiver, nous retrouver et découvrir toutes les nouveautés pour cette saison 2026. .

Rue Des Suisses La Cave des Saveurs Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 11 81

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English :

The Feria is here! The long-awaited Feria. The Easter feria!

L’événement La feria de Pâques à la cave des saveurs Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles