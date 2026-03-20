La Féria de Pâques aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles
La Féria de Pâques aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles vendredi 3 avril 2026.
La Féria de Pâques aux arènes
Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03
La Feria de Pâques, ouvre la saison tauromachique française et attire 300 000 visiteurs pour 50 000 aficionados qui dans les arènes romaines assisteront aux corridas.
Durant quatre jours, la fête s’installe dans les arènes et dans la Ville qui offre toute une palette de couleurs, de saveurs, de rythmes avec les nombreuses manifestations organisées dans le cadre de la Feria de Pâques.
Programme 2026
VENDREDI 3 AVRIL
16h30 course camarguaise
Royale de la Manade Laurent
Taureaux Souleu Vendome Scorpus Tenor Bajan Tadorne
Raseteurs
Cadenas Y. El Mahboub
Y. Zekraoui L. Léal V. Marignan F. Martin Q. Ayme
SAMEDI 4 AVRIL
11h novillada sans picador
6 Yonnet
Ian Bermejo Mosti Arias Samper Mathias Sauvaire Hugo Masia Lisares
DIMANCHE 5 AVRIL
11h novillada piquée
Alain Tardieu Tardieu Freres Blohorn Vieux Sulauze San Sebastian B. Taurelle
Mario Vilau Joselito de Cordoba Victor
LUNDI 6 AVRIL
11h rejoneo
6 Passanha
Andy Cartagena Léa Vicens Guillermo Hermoso de Mendoza
SAMEDI 4 AVRIL
16h30 corrida
6 Garcigrande
Jose Maria Manzanares Alejandro Talavante Marco Perez
DIMANCHE 5 AVRIL
16h30 corrida
6 Torrealta
Daniel Luque Emilio de Justo Tomas Rufo
LUNDI 6 AVRIL
16h30 corrida
6 Murteira Grave
Manuel Escribano Jésus Enrique Colombo El Rafi .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Feria de Pâques opens the French bullfighting season, attracting 300,000 visitors and 50,000 aficionados to attend the bullfights in the Roman arena.
L’événement La Féria de Pâques aux arènes Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles