La Féria de Pâques aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles

La Féria de Pâques aux arènes

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

La Feria de Pâques, ouvre la saison tauromachique française et attire 300 000 visiteurs pour 50 000 aficionados qui dans les arènes romaines assisteront aux corridas.

Durant quatre jours, la fête s’installe dans les arènes et dans la Ville qui offre toute une palette de couleurs, de saveurs, de rythmes avec les nombreuses manifestations organisées dans le cadre de la Feria de Pâques.



Programme 2026



VENDREDI 3 AVRIL

16h30 course camarguaise

Royale de la Manade Laurent

Taureaux Souleu Vendome Scorpus Tenor Bajan Tadorne



Raseteurs

Cadenas Y. El Mahboub

Y. Zekraoui L. Léal V. Marignan F. Martin Q. Ayme



SAMEDI 4 AVRIL

11h novillada sans picador

6 Yonnet

Ian Bermejo Mosti Arias Samper Mathias Sauvaire Hugo Masia Lisares



DIMANCHE 5 AVRIL

11h novillada piquée

Alain Tardieu Tardieu Freres Blohorn Vieux Sulauze San Sebastian B. Taurelle

Mario Vilau Joselito de Cordoba Victor



LUNDI 6 AVRIL

11h rejoneo

6 Passanha

Andy Cartagena Léa Vicens Guillermo Hermoso de Mendoza



SAMEDI 4 AVRIL

16h30 corrida

6 Garcigrande

Jose Maria Manzanares Alejandro Talavante Marco Perez



DIMANCHE 5 AVRIL

16h30 corrida

6 Torrealta

Daniel Luque Emilio de Justo Tomas Rufo



LUNDI 6 AVRIL

16h30 corrida

6 Murteira Grave

Manuel Escribano Jésus Enrique Colombo El Rafi .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Feria de Pâques opens the French bullfighting season, attracting 300,000 visitors and 50,000 aficionados to attend the bullfights in the Roman arena.

L’événement La Féria de Pâques aux arènes Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles