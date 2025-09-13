La feria du Barp La Cave des Tontons Le Barp

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date(s) :

COMITE DES FÊTES DU BARP | LA CAVE DES TONTONS

Rendez-vous à La Cave des Tontons pour la première édition de la féria du Barp ! Au programme jeux, défis, bandas… De quoi prolonger l’été.

Réservations https://www.comfetesdubarp.com/ .

