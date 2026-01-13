La féria lors de l’Altitoy Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur
La féria lors de l’Altitoy Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur dimanche 1 février 2026.
La féria lors de l’Altitoy
Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Journée festival dans le cadre de l’Altitoy, bandas, village de producteurs….
> Gratuit.
> Sous réserve des conditions météorologiques.
> Infos sur www.luz-ardiden.com .
English :
Festival day as part of Altitoy, bandas, producers’ village….
