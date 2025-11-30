La fermactory: présentation du tiers lieu culturel aux portes du Morvan Neuffontaines

La fermactory: présentation du tiers lieu culturel aux portes du Morvan

Dans le cadre du mois de l’ESS, la Mairie de Neuffontaines et l’équipe de La Fermactory vous invitent à un temps de rencontre et de dialogue autour de l’implantation du tiers-lieu culturel La Fermactory, un projet ancré dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire, favorisant le lien social, l’accès à la culture pour tous et le dynamisme du territoire.

Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter le projet dans son ensemble et son ancrage local, d’échanger librement autour des enjeux, des idées et des besoins du territoire, de partager les grandes lignes de la programmation culturelle 2026. A savoir le Fermactory Festival #2 (avril 2026), les Nuits du Artafia (Aout 2026), la projection d’un film de l’édition 2025, un concert festif. Pour clôturer, un pot de l’amitié pour continuer les échanges dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Un moment pour co-construire ensemble un lieu vivant, ouvert, accessible et à l’image des habitants ! .

