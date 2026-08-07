Informations pratiques

Aumont

La ferme apicole du Rucher du Djé

La Tuilerie Aumont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-09-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11

Venez découvrir le monde fascinant des abeilles et le métier d’apiculteur au cours d’une visite guidée, pédagogique et conviviale au cœur de l’exploitation du Rucher du Djé.

Ils vous ouvriront les portes de leur rucher pour vous expliquer l’organisation d’une colonie, le rôle de la reine, le travail des ouvrières et les différentes étapes de production du miel.

Visite guidée accompagnée et commentée par l’apiculteur

Découverte des abeilles, comprendre la vie et l’organisation de la colonie

Ouverture d’une ruche, selon la saison et les conditions météorologiques

Dégustation de miels, découvrez plusieurs miels de notre exploitation

Durée 2h

Visite conseillée à partir de 6 ans .

La Tuilerie Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté jeremie@miel-jura.com

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English :

L’événement La ferme apicole du Rucher du Djé Aumont a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA