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AGENDA · Aumont

La ferme apicole du Rucher du Djé Aumont

vendredi 7 août 2026 · Aumont

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
La Tuilerie
Ville
39800 Aumont
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Aumont

La ferme apicole du Rucher du Djé

La Tuilerie Aumont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-09-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11

Venez découvrir le monde fascinant des abeilles et le métier d’apiculteur au cours d’une visite guidée, pédagogique et conviviale au cœur de l’exploitation du Rucher du Djé.

Ils vous ouvriront les portes de leur rucher pour vous expliquer l’organisation d’une colonie, le rôle de la reine, le travail des ouvrières et les différentes étapes de production du miel.

Visite guidée accompagnée et commentée par l’apiculteur
Découverte des abeilles, comprendre la vie et l’organisation de la colonie
Ouverture d’une ruche, selon la saison et les conditions météorologiques
Dégustation de miels, découvrez plusieurs miels de notre exploitation

Durée 2h
Visite conseillée à partir de 6 ans   .

La Tuilerie Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   jeremie@miel-jura.com

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English :

L’événement La ferme apicole du Rucher du Djé Aumont a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA