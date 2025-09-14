La ferme au chapeau vert la fête paysanne Lieu-dit Crêts Bouvard Les Bouchoux
Lieu-dit Crêts Bouvard Ferme du chapeau vert Les Bouchoux Jura
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
2025-09-14
Dimanche 14 septembre 10h à 18h30
Marché paysan de 10h à 14h
Table ronde Animations
Spectacles Visite de la ferme
Repas Buvette .
Lieu-dit Crêts Bouvard Ferme du chapeau vert Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 80 18 01
