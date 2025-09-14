La ferme au chapeau vert la fête paysanne Lieu-dit Crêts Bouvard Les Bouchoux

La ferme au chapeau vert la fête paysanne Lieu-dit Crêts Bouvard Les Bouchoux dimanche 14 septembre 2025.

La ferme au chapeau vert la fête paysanne

Lieu-dit Crêts Bouvard Ferme du chapeau vert Les Bouchoux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00

Date(s) :
2025-09-14

La ferme au chapeau vert la fête paysanne

Dimanche 14 septembre 10h à 18h30

Marché paysan de 10h à 14h
Table ronde Animations
Spectacles Visite de la ferme
Repas Buvette   .

Lieu-dit Crêts Bouvard Ferme du chapeau vert Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 80 18 01 

English : La ferme au chapeau vert la fête paysanne

German : La ferme au chapeau vert la fête paysanne

Italiano :

Espanol :

L’événement La ferme au chapeau vert la fête paysanne Les Bouchoux a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE