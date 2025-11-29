La Ferme aux Cerfs vous ouvre ses portes Salle de la Raimbaudière Courbeveille

La Ferme aux Cerfs vous ouvre ses portes Salle de la Raimbaudière Courbeveille samedi 29 novembre 2025.

La Ferme aux Cerfs vous ouvre ses portes

Salle de la Raimbaudière Les rimacées Courbeveille Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

La ferme aux cerfs ouvrent ses portes !

Notre élevage de cerfs familial situé à Courbeveille existe depuis 1992.

Il comprend un cheptel de 60 mères qui donnent chaque année naissance à un faon chacune. Vous retrouverez nos produits issus de l’élevage dans notre magasin situé à Cossé le Vivien. Notre élevage de cerfs familial situé à Courbeveille existe depuis 1992.

Samedi Diner spectacle avec Bruno Blondel. 40€ vin compris

Dimanche Déjeuner sur réservation 22€ vin compris marché de producteurs en extérieur Exposition d’outils et matériels anciens. .

Salle de la Raimbaudière Les rimacées Courbeveille 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 86 29 93 cerfs.courbeveille@gmail.com

English :

La ferme aux cerfs opens its doors!

German :

Die Hirschfarm öffnet ihre Tore!

Italiano :

La ferme aux cerfs apre le sue porte!

Espanol :

¡La ferme aux cerfs abre sus puertas!

L’événement La Ferme aux Cerfs vous ouvre ses portes Courbeveille a été mis à jour le 2025-10-20 par SUD MAYENNE