La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir la Bergerie Beauceronne Beauce la Romaine 25 juin 2025 14:30

Loir-et-Cher

La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir la Bergerie Beauceronne Ferme de la Borde Beauce la Romaine Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 14:30:00

fin : 2025-06-25 16:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Découvrez le monde agricole avec l’opération La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir !

Dans le cadre de l’animation La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir ! , une vingtaine de fermes de Beauce vous ouvrent leurs portes.

Baptiste Perdereau élève ses moutons en plein air à Beauce-la-Romaine, dans une approche respectueuse de l’environnement.

Réservation obligatoire au 02 37 99 75 58. .

Ferme de la Borde

Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

Discover the world of agriculture with the « La ferme? It’s time to open it up! »

German :

Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft mit der Aktion « Der Bauernhof? Es ist Zeit, ihn zu öffnen! »

Italiano :

Scoprite il mondo dell’agricoltura con il progetto « La ferme? È ora di aprirla!

Espanol :

Descubra el mundo de la agricultura con la campaña « La ferme? ¡Es hora de abrirla!

