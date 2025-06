La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir Moulin Laurentais Huisseau-sur-Mauves 25 juin 2025 10:00

Gratuit

2025-06-25 10:00:00

2025-07-23 12:00:00

2025-06-25

2025-07-23

Découvrez le monde agricole avec l'opération La ferme ? C'est le moment de l'ouvrir !

Dans le cadre de l'animation La ferme ? C'est le moment de l'ouvrir ! , une vingtaine de fermes de Beauce vous ouvrent leurs portes.

La famille Doret vous accueille au Moulin Laurentais, à Huisseau-sur-Mauves, où elle produit et fabrique sur place, farines, légumineuses, pâtes et condiments. Vous visiterez l'exploitation, le moulin, la fabrique de pâtes et la boutique en compagnie d'Adrien et Murielle. Leurs produits sont garantis 100% du champ à l'assiette.

Réservation obligatoire au 02 37 99 75 58 ou info@tourismecoeurdebeauce.fr .

550 rue de Chatre

Huisseau-sur-Mauves 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

Discover the world of agriculture

Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft

Scoprire il mondo dell'agricoltura

Descubra el mundo de la agricultura

