La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir PF Huilerie Chaingy 28 juin 2025 14:30

Loiret

La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir PF Huilerie Ferme Neuve Chaingy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-08-02 16:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-05

2025-08-02

Découvrez le monde agricole avec l’opération La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir !

Dans le cadre de l’animation La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir ! , une vingtaine de fermes de Beauce vous ouvrent leurs portes.

Entrez chez PF Huilerie à Chaingy et découvrez cette entreprise familiale menée par Florian BALLOT et sa compagne Amélie. Ici, on fabrique des huiles artisanales de tournesol et de colza en 1ère pression à froid. Née d’une idée de famille, cette aventure prend sa source du savoir faire de Pascal et Alexandre qui cultivent le tournesol et le colza sur la ferme. Vous suivrez Florian au coeur de l’exploitation et de sa production et vous apprendrez les secrets de la fabrication des huiles de la graine à la mise en bouteille.

Réservation obligatoire au 02 37 99 75 58. .

Ferme Neuve

Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

Discover the world of agriculture

German :

Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft

Italiano :

Scoprire il mondo dell’agricoltura

Espanol :

Descubra el mundo de la agricultura

