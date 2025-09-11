La Ferme Comedy Club La Ferme Comedy Club Paris

La Ferme c’est le comedy club où tu peux passer la soirée.

Un lieu à l’écart du tumulte, où l’on vient chiller entre ami·es, boire un verre à prix doux, se régaler autour d’une carte variée, jouer au baby foot avec Nono le gérant ou encore jouer aux échecs.

Mais surtout, profiter d’une heure de stand-up pour se marrer, franchement, bruyamment, librement.

Il ne manque que vous !

NB : Votre billet inclut l’entrée au spectacle et une consommation, la rémunération des artistes se fait au chapeau.

Du jeudi 11 septembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 18h00 à 23h00

payant Public adultes. A partir de 16 ans.

La Ferme Comedy Club 5 rue des petites écuries 75010 Paris

lafermecomedy@gmail.com