La Ferme de Braquillanges Journée festive Route de la Croix de Braquillanges Vitrac-sur-Montane

La Ferme de Braquillanges Journée festive

Route de la Croix de Braquillanges La Ferme de Braquillanges Vitrac-sur-Montane Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Repas dansant animé par l’Orchestre Patrice Rivière et la participation de Sébastien Perrin, Clara Lachaud Menu 15 € Farcedures Andouille et petit salé Fromage Tarte aux pommes Vente à la ferme Paint cuit au feu de bois 3 producteurs locaux Jeux pour les enfants Maquillage Chasse aux oeufs Baptème en quad – .

Route de la Croix de Braquillanges La Ferme de Braquillanges Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 40 65 valentin.nard19@gmail.com

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English : La Ferme de Braquillanges Journée festive

L’événement La Ferme de Braquillanges Journée festive Vitrac-sur-Montane a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze