La Ferme de Paris : tout le programme d'août La Ferme de Paris PARIS mardi 8 juillet 2025.

Elle dispose aujourd’hui d’un corps de ferme, d’une entrée plus visible pour les promeneurs du Bois et de cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin d’accompagner la transition écologique et alimentaire du territoire, la Ferme de Paris déploie un espace-test agricole, mais accueille aussi des races animales rustiques

à caractère conservatoire (brebis d’Ouessant, chèvre des fossés, cochon gascon)

pour préserver la biodiversité agricole et propose aussi des espaces pédagogiques

illustrant les principes de l’agroécologie, comme le jardin des proportions ou

les cultures sur sol vivant.

Découvrez le programme des animations

Située dans le bois de Vincennes et ouverte depuis 1989, la Ferme de Paris accueille chaque année près de 50 000 visiteurs.

Du mardi 08 juillet 2025 au vendredi 29 août 2025 :

gratuit Tout public.

La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/la-ferme-de-paris-6597