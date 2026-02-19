La Ferme de Pinocchio à Aubagne Campagne Roux Aubagne

La Ferme de Pinocchio à Aubagne

Du 07/03 au 22/03/2026 le mercredi et les week-ends de 10h30 à 19h. Campagne Roux 900 avenue du 21 août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La Ferme de Pinocchio s’installe à Aubagne. Ce parc de loisirs itinérant propose aux familles des structures gonflables en accès illimité, la découverte des animaux de la ferme, des animations enfants et des balades à poney…Familles

Au programme structures gonflables en accès illimité, visites des animaux de la ferme, stand photo, mur de jeux, parcours de tracteurs à pédales et animations participatives. Des balades à poney sont également proposées en supplément (3 €).

Un espace de restauration salée et sucrée est disponible sur place.

L’accès au parc est illimité pendant les horaires d’ouverture. .

Campagne Roux 900 avenue du 21 août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 79 03 16 lafermeexpo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Ferme de Pinocchio opens in Aubagne. This mobile amusement park offers families unlimited access to inflatable structures, the discovery of farm animals, children?s activities and pony rides…

L’événement La Ferme de Pinocchio à Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile