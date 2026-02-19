La Ferme de Pinocchio à Aubagne – Parc itinérant, attractions et loisirs pour les enfants Bouches-du-Rhône Marseille
La Ferme de Pinocchio à Aubagne – Parc itinérant, attractions et loisirs pour les enfants Bouches-du-Rhône Marseille 7 – 22 mars 5€ (adulte) – 10€ (enfant) – Paiement par chèque ou espèce sur place
Parc de loisirs itinérant à Aubagne, jeux, châteaux gonflables…idéal pour une idée de sorties le mercredi ou les week-ends en Mars 2026 avec les enfants
**La Ferme de Pinocchio à Aubagne**
**Du 07 mars au 22 mars 2026**, les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 19h
Adresse de l’événement : Parking Campagne Roux : 900 avenue du 21 août 1944 – 13400 Aubagne
Tarifs : 5€ (adulte) – 10€ (enfant) – Paiement par chèque ou espèce sur place
**Le Parc de loisirs itinérant “La ferme de Pinocchio” revient à Aubagne.** Venez y découvrir un espace pédagogique et ludique pour profitez d’une après-midi en famille qui ravira le cœur des enfants. **Pas de limite de temps dans le parc.**
**Au programme :**
* Châteaux et structures gonflables,
* Spectacles,
* Animations,
* Visite d’animaux de la ferme,
* Mur de jeux,
* Parcours de tracteur à pédale,
* Stand photo,
* Poney (supplément 3€)
