La Ferme de Pinocchio Esplanade Langlois La Ciotat

La Ferme de Pinocchio

Du 18/10 au 02/11/2025 tous les jours.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 19h

Les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 19h. Esplanade Langlois Boulevard Beaurivage La Ciotat Bouches-du-Rhône

La Ferme de Pinocchio est de retour à La Ciotat.

Venez vivre un moment inoubliable en famille à La Ciotat !Familles

De nombreuses animations ludiques et pédagogiques seront proposées sur place pour que les enfants apprennent tout en s’amusant.



Au programme



Châteaux et structures gonflables pour s’amuser sans limite.

Balades en poney (3 euros).

Visites des animaux de la ferme. Découvrez les adorables pensionnaires !

Stand photo pour capturer des souvenirs mémorables.

Mur de jeux et parcours de tracteurs à pédales pour les petits aventuriers.

Animation avec la participations des enfants.

Espace détente avec snacks salés et sucrés hot-dogs, frites, pop-corn, barbe à papa, boissons et bien plus encore !

L’accès au parc est illimité.



Venez profiter de toutes ces activités et passer un moment magique avec vos proches ! .

Esplanade Langlois Boulevard Beaurivage La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 79 03 16 lafermeexpo@yahoo.fr

English :

Pinocchio’s Farm is back in La Ciotat.

Come and enjoy an unforgettable family experience in La Ciotat!

German :

Die Ferme de Pinocchio ist zurück in La Ciotat.

Verbringen Sie einen unvergesslichen Moment mit Ihrer Familie in La Ciotat!

Italiano :

La Ferme de Pinocchio è tornata a La Ciotat.

Venite a vivere un momento indimenticabile con la vostra famiglia a La Ciotat!

Espanol :

La Granja de Pinocho vuelve a La Ciotat.

¡Venga a vivir un momento inolvidable en familia a La Ciotat!

