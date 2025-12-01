La ferme de St Juan fête Noël Ferme de Saint-Juan Saint-Juan

La ferme de St Juan fête Noël

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan Doubs

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 15:00:00

2025-12-20

Produits locaux, viande de veau, charcuteries fumées de la ferme, burger frites et papillotes, jus de pomme local. .

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51

