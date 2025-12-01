La ferme de St Juan fête Noël Ferme de Saint-Juan Saint-Juan
La ferme de St Juan fête Noël Ferme de Saint-Juan Saint-Juan samedi 20 décembre 2025.
La ferme de St Juan fête Noël
Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 15:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Produits locaux, viande de veau, charcuteries fumées de la ferme, burger frites et papillotes, jus de pomme local. .
Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La ferme de St Juan fête Noël Saint-Juan a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS