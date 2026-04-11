La ferme des Avoineries Un Jour Un Producteur 211 chemin des Avoineries Gibles

Gibles

La ferme des Avoineries Un Jour Un Producteur

211 chemin des Avoineries 106 Route de Chassagne Gibles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les producteurs du Brionnais Sud Bourgogne vous ouvrent leurs portes !

Cet été, ce sont 4 producteurs qui vous accueillent dans leur exploitation pour une découverte de leur passion autour d’une visite commentée et d’une dégustation.

Direction la ferme des Avoineries à Gibles.

Situé dans un petit hameau au milieu des bois et des prés, découvrez cet élevage au pâturage de chèvres laitières. Vente à la ferme de glaces, fromages (chèvres, vaches et mi-chèvres), faisselles, fromages blancs, tommes, crème, yaourts, œufs. élevage au pâturage de chèvres laitières.

Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre site Internet et rendez-vous directement chez le producteur.

Gratuit .

211 chemin des Avoineries 106 Route de Chassagne Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06

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English : La ferme des Avoineries Un Jour Un Producteur

L’événement La ferme des Avoineries Un Jour Un Producteur Gibles a été mis à jour le 2026-04-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais