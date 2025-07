« La Ferme des Bertrand » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

« La Ferme des Bertrand » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche vendredi 14 novembre 2025.

« La Ferme des Bertrand » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

Documentaire de Gilles Perret.

Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes, tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois et le sera pendant 50 ans. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et a sa femme Hélène. Vingt-cinq ans plus tard, le réalisateur reprend sa caméra pour accompagner

Hélène qui, à son tour, va passer la main.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans).

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : « La Ferme des Bertrand » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Documentary by Gilles Perret.

Haute Savoie, 1972: the Bertrand farm, a 100-animal dairy farm run by three bachelor brothers, is filmed for the first time, and will be for the next 50 years. As a neighbor, director Gilles Perret devoted his first film to them in 1997, when the three farmers were in the process of handing over the farm to their nephew Patrick and his wife Hélène. Twenty-five years later, the director took up his camera again to accompany

Hélène as she, in turn, hands over the reins.

Practical: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

Membership cards on sale at the Office de Tourisme C?ur du Perche (40? for 12 sessions & 25? for 5 sessions ? free for under-16s).

German :

Dokumentarfilm von Gilles Perret.

Hochsavoyen, 1972: Der Hof der Bertrands, ein Milchviehbetrieb mit 100 Tieren, der von drei unverheirateten Brüdern geführt wird, wird zum ersten Mal und 50 Jahre lang gefilmt. Der Regisseur Gilles Perret widmete ihnen 1997 seinen ersten Film, als die drei Landwirte gerade dabei waren, den Hof an ihren Neffen Patrick und seine Frau Hélène zu übergeben. Fünfundzwanzig Jahre später nimmt der Regisseur die Kamera wieder in die Hand, um die beiden zu begleiten

Hélène, die ihrerseits den Hof übergeben wird.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mitgliedskarten sind im Office de Tourisme C?ur du Perche erhältlich (40? für 12 Vorstellungen & 25? für 5 Vorstellungen ? kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).

Italiano :

Documentario di Gilles Perret.

Alta Savoia, 1972: la fattoria Bertrand, un’azienda lattiero-casearia con un centinaio di capi di bestiame gestita da tre fratelli non sposati, viene filmata per la prima volta e rimarrà tale per i successivi 50 anni. Nel 1997, il regista Gilles Perret ha realizzato il suo primo film su di loro come vicini di casa, proprio mentre i tre agricoltori stavano per cedere la fattoria al nipote Patrick e a sua moglie Hélène. Venticinque anni dopo, il regista ha ripreso la macchina da presa per accompagnare Hélène

Hélène, che a sua volta sta per cedere la fattoria.

Modalità di svolgimento: presso l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire a Rémalard.

Le tessere d’iscrizione sono in vendita presso l’Office de Tourisme C?ur du Perche (40? per 12 proiezioni e 25? per 5 proiezioni, gratis per i minori di 16 anni).

Espanol :

Documental de Gilles Perret.

Alta Saboya, 1972: la granja Bertrand, una explotación lechera con un centenar de cabezas de ganado regentada por tres hermanos solteros, fue filmada por primera vez y lo seguiría siendo durante los 50 años siguientes. En 1997, el director Gilles Perret rodó su primera película sobre ellos como vecinos, justo cuando los tres granjeros estaban a punto de traspasar la granja a su sobrino Patrick y a su esposa Hélène. Veinticinco años después, el director retomó su cámara para acompañar a

Hélène, que a su vez está a punto de traspasar la granja.

Prácticas: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire en Rémalard.

Venta de carnés de socio en la Office de Tourisme Cœur du Perche (40? para 12 proyecciones y 25? para 5 proyecciones ? gratuito para los menores de 16 años).

