LA FERME DES PLAINES La ferme des Plaines Ondreville-sur-Essonne

LA FERME DES PLAINES Jeudi 11 décembre, 12h00

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Producteurs de fruits, de légumes et de plantes aromatiques Bio, la ferme se situe à Ondreville-sur-Essonne (entre Malesherbes, Pithiviers et Puiseaux) dans le Loiret (45). Nous vendons notre production en vente directe dans notre boutique à la ferme et par l’intermédiaire d’AMAPS (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne).

Tous les vendredis (16h-19h) et les samedis (9h-12h), vous trouverez également dans notre boutique, des produits locaux et/ou BIO.

Pour les fêtes de fin d’année, des paniers gourmands à composer (confitures, miels, chocolats, bières, jus), des produits artisanaux, céramiques, produits cosmétiques, articles en mohair…

La ferme des Plaines 4,rue du soleil levant 45390 Ondreville-sur-Essonne

